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Посол Антонов назвал бредом заявления США об «обычном» характере снарядов с ураном

Посол Антонов назвал бредом заявления США об «обычном» характере снарядов с ураном

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление США об «обычном» характере боеприпасов с обедненным ураном.

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