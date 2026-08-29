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Кобяков назвал невозможным прохождение Севморпути без российской навигации

Кобяков назвал невозможным прохождение Севморпути без российской навигации

Прохождение Северного морского пути невозможно без российской навигации, ледовой разведки, лоцманских услуг и портов даже в летний период.

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