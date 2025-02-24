Анатомичная экзокисть восстановит движения после инсульта

Сотрудники РНИМУ имени Пирогова разработали новый экзоскелетный комплекс «Экзокисть-М», который нужен для восстановления постинсультных и посттравматических больных, а также детей с церебральным параличом.
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