На 80-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» Мх (3:1) Данил Каширин, дебютировавший в РПЛ в качестве судьи, ошибочно не удалил за агрессивное поведение защитника казанцев Андерсона Арройо и нападающего махачкалинцев Миро.