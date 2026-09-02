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«Рубин» — «Динамо» Мх: ошибочно не удалены Арройо и Миро

На 80-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» Мх (3:1) Данил Каширин, дебютировавший в РПЛ в качестве судьи, ошибочно не удалил за агрессивное поведение защитника казанцев Андерсона Арройо и нападающего махачкалинцев Миро.

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