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Poejka

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Приметы из прошлого, в которые мы до сих пор верим

Приметы из прошлого, в которые мы до сих пор верим

Суеверия преследуют нас повсюду. Одни в них безоговорочно верят, другие — отрицают. Но что стоит за этими поверьями? Откуда они к нам пришли и несут ли какую-то миссию? Почему ряд случайных совпадений вдруг привел к возникновению конкретных примет? Стоит ли в них верить или нет — каждый решает сам.

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