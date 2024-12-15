Приметы из прошлого, в которые мы до сих пор верим

Суеверия преследуют нас повсюду. Одни в них безоговорочно верят, другие — отрицают. Но что стоит за этими поверьями? Откуда они к нам пришли и несут ли какую-то миссию? Почему ряд случайных совпадений вдруг привел к возникновению конкретных примет? Стоит ли в них верить или нет — каждый решает сам.