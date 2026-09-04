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Царьград

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Профессор Кортина заявил, что восстания машин из-за ИИ не будет

Профессор Кортина заявил, что восстания машин из-за ИИ не будет

Профессор университета Мичигана, Кай Кортина, утверждает, что восстание машин вследствие развития нейросетей маловероятно.

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