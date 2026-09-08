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Украина запустила 12 авиабомб и HIMARS: что произошло на полях СВО 8 сентября

Украина запустила 12 авиабомб и HIMARS: что произошло на полях СВО 8 сентября

Российские войска наступают по всем направлениям в рамках спецоперации на Украине. Так, освобожден населенные пункты Березники и Долгенькое под Харьковом.

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