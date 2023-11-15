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Риттер заявил, что ни одно подразделение НАТО не продержится против русских больше недели

Риттер заявил, что ни одно подразделение НАТО не продержится против русских больше недели

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине делает Россию лишь сильнее. В интервью журналисту Дэнни Хайфону эксперт отметил, что нет ни одного подразделения сил НАТО, которое продержалось бы против русских больше недели.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Правильно говорит. Тем более, что уж с НАТОвцами миндальничать никто не собирается. Украинцев жалеем только потому, что помним, что раньше жили с ними в одной стране.
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16 час.
Андрей Stan
Что? Скот думает, что янки и европидоры смогут продержаться целую неделю?!... ))) Он явный оптимист... Им дай бог продержаться 3-4-5 дней реального боя... )))
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16 час.
ОТ
Олег Тимофеев
За чем им держаться для этой работы у них есть подписанты Минских Доброй воли и Зерновой бзделки. А еще бывшие владельцы яхт и вилл и нынешные акадЭмики. Вот они то пусть и держаться с диаспорами всех мастей и направлений.
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11 час.

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