Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине делает Россию лишь сильнее. В интервью журналисту Дэнни Хайфону эксперт отметил, что нет ни одного подразделения сил НАТО, которое продержалось бы против русских больше недели.
Риттер заявил, что ни одно подразделение НАТО не продержится против русских больше недели
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Правильно говорит. Тем более, что уж с НАТОвцами миндальничать никто не собирается. Украинцев жалеем только потому, что помним, что раньше жили с ними в одной стране.
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16 час.
Андрей Stan
Что? Скот думает, что янки и европидоры смогут продержаться целую неделю?!... ))) Он явный оптимист... Им дай бог продержаться 3-4-5 дней реального боя... )))
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16 час.
ОТ
Олег Тимофеев
За чем им держаться для этой работы у них есть подписанты Минских Доброй воли и Зерновой бзделки. А еще бывшие владельцы яхт и вилл и нынешные акадЭмики. Вот они то пусть и держаться с диаспорами всех мастей и направлений.
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11 час.
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