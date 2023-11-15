Риттер заявил, что ни одно подразделение НАТО не продержится против русских больше недели

НП Наталья Павлова Правильно говорит. Тем более, что уж с НАТОвцами миндальничать никто не собирается. Украинцев жалеем только потому, что помним, что раньше жили с ними в одной стране.

Андрей Stan Что? Скот думает, что янки и европидоры смогут продержаться целую неделю?!... ))) Он явный оптимист... Им дай бог продержаться 3-4-5 дней реального боя... )))