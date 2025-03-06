К кому бы ни обращался президент Франции в своём нашумевшем обращении к французскому народу, уже к вечеру 6 марта стало […] The post Выступление Макрона никого не заинтересовало appeared first on Медиакратия.
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