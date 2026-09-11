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«Первый раз в Японии, и это прям восторг». Кагановская и Некрасов, Чикмарева и Янченков записали влог в Токио

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков записали влог о поездке в Японию.

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