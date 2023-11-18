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Карим Халили: «Старался сэкономить силы и на предпоследнем круге немного поддавить Смольского, чтобы он не чувствовал себя комфортно»

«Первые круги старался сидеть в группе, в конце, экономиться. Понимал, что Антон (Смольский) и Эдуард (Латыпов) догоняли, отыгрывали штрафные круги.

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