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Нижегородская правда

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16 автодорог отремонтировали по нацпроекту

16 автодорог отремонтировали по нацпроекту

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству ознакомились с актуальными данными по ходу реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Новгороде в 2023 году.

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