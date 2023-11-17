16 автодорог отремонтировали по нацпроекту

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству ознакомились с актуальными данными по ходу реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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