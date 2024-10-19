«ФРГ- уязвимое место Европы»: британские спецслужбы отчитали немцев за недостаточную шпиономанию

Британская The Daily Telegraph ставит на вид германским властям: ФРГ должна избавиться от своей репутации «уязвимого места Европы» «На прошлой неделе глава МИ5 предупредил страну , что россйские спецслужбы занимаются «поджогами» и «саботажем» в Великобритании.