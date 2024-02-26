Дальнобойный минусатор нео: головная боль НАТО от российских конструкторов

Массированный залп тяжелых огнеметных систем 2,7K прочитали Да пребудет с нами СИЛА Боги войны — артиллерия все активнее и активнее применяют на рубежах освобождаемых территорий новую огнеметную систему, которая для заседающих в генеральских кабинетах штаб квартиры НАТО стала огромным иинеприятным сюрпризом.