Конкуренты лидеров: новые компании в ВПК США

БПЛА Anduril Ghost 4 в полёте. Фото Anduril Industries Основой военно-промышленного комплекса США является ряд крупных компаний, ведущих деятельность в разных сферах и выполняющих большую часть заказов Пентагона.
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