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Пятый канал

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Памфилова назвала процент явки россиян на выборы в Госдуму

Памфилова назвала процент явки россиян на выборы в Госдуму

Явка на выборы в Государственную думу России в 2026 году составила 59,32%. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, подведя промежуточные итоги голосования.

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