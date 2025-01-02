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Тамерлан Мусаев смотрит футбол в свободное время: «Так либо вдохновляюсь, либо отдыхаю. Вроде не псих»

— У тебя есть свободное от футбола время? — Что за свободное время от футбола? — Что-то не связанное со спортом.

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