Георгий Кичигин подерется за титул лиги OCTAGON

Турнир OCTAGON 50 пройдет 23 сентября в Алматы, в рамках ивента состоится бой за вакантный титул в полусреднем весе между казахстанцем Георгием Кичигиным (28-10) и россиянином Ричардом Тотровым (12-6) Также на турнире выступят: Еркебулан Токтар, Дамир Толенов, Теймур Жапаров, Олжас Ескараев, Айдын Кодеков и многие другие! Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в сентябре-2023: Бои с экс-чемпионами UFC и Bellator, поединок сестренки Рахмонова за контракт с UFC Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым «Мог сняться с последнего боя, но мужской характер не позволил сделать это».