Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться для острова независимости от Дании. Об этом сообщает Politico.
Премьер Гренландии заявил о желании независимости от Дании
Комментарии
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Игорь Егоров
Первый пошел , белый флаг начал подниматься над Гренландией, теперь все НАТО должно встать на защиту датского королевства, но видимо памперсов у НАТО уже нет.
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15 час.
тн
татьяна неструева
как быстро . не успел трамп произнести слова .как уже пошел разговор о свободе ! сейчас повезут печенюшки на майдан
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13 час.
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