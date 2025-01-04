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Премьер Гренландии заявил о желании независимости от Дании

Премьер Гренландии заявил о желании независимости от Дании

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться для острова независимости от Дании. Об этом сообщает Politico.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Первый пошел , белый флаг начал подниматься над Гренландией, теперь все НАТО должно встать на защиту датского королевства, но видимо памперсов у НАТО уже нет.
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15 час.
тн
татьяна неструева
как быстро . не успел  трамп   произнести  слова .как  уже пошел разговор  о  свободе  !  сейчас  повезут  печенюшки   на майдан
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13 час.

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