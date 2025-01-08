ВСУ совершили массированный удар дронами по российским регионам

Минобороны: средства ПВО сбили 32 беспилотника над регионами России Военнослужащие вооруженных сил Украины в зоне боевых действий Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку беспилотниками на Россию, под ударом оказались сразу семь регионов страны, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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