ВСУ совершили массированный удар дронами по российским регионам

Минобороны: средства ПВО сбили 32 беспилотника над регионами России Военнослужащие вооруженных сил Украины в зоне боевых действий Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку беспилотниками на Россию, под ударом оказались сразу семь регионов страны, сообщили в Министерстве обороны РФ.