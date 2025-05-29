"Проявили безответственность". Томенко рассказал, когда достроят развязку в Барнауле

Губернатор пообещал, что работы завершат в 2025 году Новый подрядчик – Центральное ДСУ – должен завершить все работы по строительству развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов до конца ноября текущего года.
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