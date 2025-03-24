Давление в Москве приблизится к рекорду

В Москве в понедельник, 24 марта, атмосферное давление будет приближаться к рекордному значению. При этом в течение недели низкого давления в городе не будет, оно ожидается около нормы, в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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