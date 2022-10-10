Медведев призвал «уничтожить террористов» в ответ на взрыв на Крымском мосту

Реакция РФ не должна считаться с нормами международного права, добавил он.фото: vk.com/duma--> Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал взрыв на Крымском мосту терактом, ответом на который должно стать только прямое уничтожение террористов.