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Медведев призвал «уничтожить террористов» в ответ на взрыв на Крымском мосту

Медведев призвал «уничтожить террористов» в ответ на взрыв на Крымском мосту

Реакция РФ не должна считаться с нормами международного права, добавил он.фото: vk.com/duma--> Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал взрыв на Крымском мосту терактом, ответом на который должно стать только прямое уничтожение террористов.

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