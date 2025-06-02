В США сочли оскорблением атаку Украины на российские аэродромы

Экс-советник Трампа Флинн: Зеленский атакой на российские аэродромы оскорбил США Президент Украины Владимир Зеленский, устроив атаку на российские аэродромы, оскорбил своего американского коллегу Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии