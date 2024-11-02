Утренний Киев. Тревожно. Сообщают о взрывах прогремевших в столице и Киевской области, заявлено о работе украинской ПВО.
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Утренний Киев. Тревожно. Сообщают о взрывах прогремевших в столице и Киевской области, заявлено о работе украинской ПВО.
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