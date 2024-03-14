Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю выборов Президента Российской Федерации

Уважаемые татарстанцы! 15–17 марта состоятся выборы Президента России. Результат волеизъявления граждан нашей многонациональной страны, безусловно, будет иметь исторический характер, определит вектор развития внешней и внутренней политики государства на долгие годы вперед.
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