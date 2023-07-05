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В «Артеке» проходят обучение управленческие команды школ разных регионов России

В «Артеке» проходят обучение управленческие команды школ разных регионов России

В Международном детском центре «Артек» продолжается обучение управленческих команд – директоров школ, заместителей директоров по воспитательной работе и советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

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