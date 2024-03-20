Житель Суворовского района забил собутыльника до смерти табуретом

43-летний житель Суворовского района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч.
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