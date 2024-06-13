Столтенберг: координация помощи Киеву в НАТО сделает поставки предсказуемыми

Переход к НАТО функций по координации военных поставок Украине сделает их более предсказуемыми и позволит избежать задержек, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг перед началом заседания глав минобороны стран альянса, которое пройдет 13-14 июня.