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Царьград

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Самарский губернатор наградил аграриев за рекордный урожай в 3,4 млн тонн

Самарский губернатор наградил аграриев за рекордный урожай в 3,4 млн тонн

В Самарском театре оперы и балета 13 октября наградили лучших работников агропромышленного комплекса региона, среди которых Павел Кузьмин из Богатовского района и Анатолий Васин из Большечерниговского района.

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