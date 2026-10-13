Самарский губернатор наградил аграриев за рекордный урожай в 3,4 млн тонн

В Самарском театре оперы и балета 13 октября наградили лучших работников агропромышленного комплекса региона, среди которых Павел Кузьмин из Богатовского района и Анатолий Васин из Большечерниговского района.
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