Печальное будущее Казахстана

Ну, вот, казалось бы, есть у тебя перед глазами свежий пример Армении и Карабаха. Ты видишь, к чему приводит отказ от стратегического сотрудничества с Россией и заигрывания с Западом в попытке усидеть сразу на всех возможных стульях.