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Новости Курска

1 подписчик

Печальное будущее Казахстана

Печальное будущее Казахстана

Ну, вот, казалось бы, есть у тебя перед глазами свежий пример Армении и Карабаха. Ты видишь, к чему приводит отказ от стратегического сотрудничества с Россией и заигрывания с Западом в попытке усидеть сразу на всех возможных стульях.

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