Межнациональные организации осудили теракт в Crocus City Hall

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. Различные межнациональные организации поддержали россиян после страшного теракта в концертном зале Crocus City Hall, в ходе которого вооруженные автоматами люди открыли огонь по посетителям комплекса.
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