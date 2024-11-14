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В Архангельске открыли долгожданную парковку у железнодорожного вокзала

В Архангельске открыли долгожданную парковку у железнодорожного вокзала

У ж\д вокзала в Архангельске открыли автомобильную парковкуНесмотря на то, что реконструкцию железнодорожного вокзала в Архангельске снова перенесли, для горожан есть приятная новость.

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