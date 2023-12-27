Россия сократит экспорт нефти в Европу до 4-5%

Вице-премьер Александр Новак заявил о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу. По его словам, Россия планирует экспортировать не более 4-5% своих запасов нефти и нефтепродуктов в этом году.
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