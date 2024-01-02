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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У форварда «Ливерпуля» Нуньеса 1,61 xG с «Ньюкаслом» – больше всех в сезоне АПЛ при отсутствии голов в матче

У форварда «Ливерпуля» Нуньеса 1,61 xG с «Ньюкаслом» – больше всех в сезоне АПЛ при отсутствии голов в матче

Команда Юргена Клоппа одержала победу в 20-м туре АПЛ со счетом 4:2.  24-летний уругвайский нападающий завершил матч с показателем ожидаемых голов, составляющим 1,61.

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