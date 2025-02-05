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Расчеты ПВО заработали в Приморско-Ахтарске

Расчеты ПВО заработали в Приморско-Ахтарске

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Расчеты ПВО заработали из-за атаки украинских боевиков на Приморско-Ахтарск Краснодарского края, сообщил вечером 5 февраля глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко.

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