Расчеты ПВО заработали в Приморско-Ахтарске

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Расчеты ПВО заработали из-за атаки украинских боевиков на Приморско-Ахтарск Краснодарского края, сообщил вечером 5 февраля глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии