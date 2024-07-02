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Из Самары в Новокуйбышевск запустят ещё один маршрут

Из Самары в Новокуйбышевск запустят ещё один маршрут

Деньги на это выделят из дополнительных доходов, добавленный в региональный бюджет.Сейчас из Самары в Новокуйбышевск можно уехать на автобусе №128.

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