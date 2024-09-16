Как армия США сможет победить Россию и Китай? Никак. Москва может устроить "космический Перл-Харбор"

© AP Photo / Hasan Jamali 578 прочтений Сегодня При Байдене и Харрис риск втягивания Вашингтона в войну на три фронта велик, как никогда, а американские спутники и оружейные арсеналы по-прежнему не защищены от кибератак, пишет обозреватель сайта Fox News Ребека Коффлер.