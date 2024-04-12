Воробьев: за два года из Подмосковья в новые регионы отправили 5,6 тысячи тонн помощи

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Жители Московской области с 2022 года в рамках акции «Доброе дело» направили в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область РФ более пяти тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.