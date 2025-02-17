Карельский рыбатлон по количеству участников побил российские рекорды

Участие в карельском этапе всероссийских соревнований приняли 77 команд и около 200 человек. Ловить рыбу на Шуязеро приехали из Петрозаводска, Сегежи, Кеми, Повенца, Сосновца, Падан, Беломорска и Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии