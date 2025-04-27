Цены на продукты растут: нужно ли государственное регулирование? Ирина ВальковаВопрос о том, стоит ли государству вмешиваться в ценообразование на продовольственные товары, вновь стал предметом острой дискуссии в российском обществе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии