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Трамп рассказал, что придумали демократы для победы на следующих выборах

Трамп рассказал, что придумали демократы для победы на следующих выборах

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии США хотят избавиться от народного голосования на следующих выборах президента страны и поддерживают систему голосования только через коллегию выборщиков.

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