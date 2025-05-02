Разговоры о «дружбе» и «братстве» с Азией оказались фикцией? Давеча глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в солнечный и «братский» Узбекистан, отдавая дань памяти павшим воинам у Вечного огня в Самарканде, удивился отсутствию надписей на русском языке у памятника «Скорбящая мать».
Разговоры о «дружбе» и «братстве» с Азией оказались фикцией?
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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9 час.
вд
валерий двойнишников
С такими друзьями и врагов не надо!
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7 час.
Валентин Щербаков
Как были веками баями, басмачами, предателями, русофобами, лжецами и подлыми тварями с вечно протянутой рукой, так ничего не изменилось.....
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3 час.
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