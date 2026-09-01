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Саба районында «Лада» автомобиле йөк машинасына бәрелгән, йөртүчесе үлгән

Саба районында «Лада» автомобиле йөк машинасына бәрелгән, йөртүчесе үлгән

Татарстанның Саба районында «Лада» автомобиле туктап торган йөк машинасына бәрелгән, йөртүчесе һәлак булган.

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