Трамп-младший: США стоило отправлять оружие России вместо Украины

Поставлять оружие Москве вместо Киева должно было правительство США, заявил сын американского президента Дональд Трамп-младший в 219-м эпизоде подкаста Triggered Podcast, 26 февраля сообщает телеканал RT.
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