Сергей Юран: «ФНЛ станет донором для РПЛ, клубы будут ориентироваться на российских футболистов»

Сергей Юран считает, что Олимп-ФНЛ станет донором для РПЛ. «Иностранцы уехали, и сейчас клубы начнут подписывать лучших россиян из первого дивизиона.

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