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УтроNews

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Россияне проводят в общественном транспорте около 19 дней в году

Россияне проводят в общественном транспорте около 19 дней в году

Больше всего времени в дороге проводят жители Хабаровского и Камчатского краёв, меньше всего — Еврейской автономной и Магаданской областей.

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