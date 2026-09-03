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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо» Минск об отъезде Борикова, Пинчука и Мороза в НХЛ: «Сборная Беларуси от этого будет иметь только плюсы. Мы рады, что у нас есть такие игроки»

Генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий высказался об отъезде белорусских нападающих Егора Борикова, Виталия Пинчука и Вадима Мороза в НХЛ.

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