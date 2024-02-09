Рамасвами призвал готовиться к выдвижению Обамы от демократов вместо Байдена

Представитель Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что кандидатом на выборах президента США от Демократической партии станет бывшая первая леди Мишель Обама, которая займет место действующего главы государства Джо Байдена.
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