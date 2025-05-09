Бойцы 60-го отдельного мотострелкового батальона поздравили ветеранов с 9 Мая

Военнослужащие 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа поздравили ветеранов, тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающих на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), с Днем Победы.
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